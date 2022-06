Concert Choeur de Sel Orthez, 3 juillet 2022, Orthez.

Concert Choeur de Sel

74 rue Lapeyrère Eglise évangélique libre Orthez Pyrénées-Atlantiques Eglise évangélique libre 74 rue Lapeyrère

2022-07-03 17:00:00 – 2022-07-03

Eglise évangélique libre 74 rue Lapeyrère

Orthez

Pyrénées-Atlantiques

Programme mêlant les genres, les langues et les rythmes, le sérieux et l’humour sous la direction de Christian Postaï et Christine Vidal.

Programme mêlant les genres, les langues et les rythmes, le sérieux et l’humour sous la direction de Christian Postaï et Christine Vidal.

Programme mêlant les genres, les langues et les rythmes, le sérieux et l’humour sous la direction de Christian Postaï et Christine Vidal.

Choeur de Sel

Eglise évangélique libre 74 rue Lapeyrère Orthez

dernière mise à jour : 2022-06-23 par