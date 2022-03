Concert – Choeur de marais reçoit les Kam’s de Concarneau Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Centre culturel Athanor, le samedi 12 mars à 20:30

Après deux ans d’absence, les 25 choristes sous la direction de Christophe VINCENT retrouvent le chemin des concerts en recevant les 55 choristes de Concarneau, lieu de leur concert avant la pandémie, en Juin 2019. Variant chants classiques et chants contemporains, ils seront sur la scène du Centre Culturel ATHANOR le Samedi 12 Mars à 20h30.

6€ / gratuit – de 12 ans

2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T22:00:00

