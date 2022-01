Concert choeur de l’Ile – Kanerien Sant Meryn Île-Tudy, 6 février 2022, Île-Tudy.

Concert choeur de l’Ile – Kanerien Sant Meryn Église Rue de l’Église Île-Tudy

2022-02-06 16:00:00 – 2022-02-06 17:00:00 Église Rue de l’Église

Île-Tudy Finistère Île-Tudy

Les chorales Choeur de l’Ile (Ile-Tudy) et Kanerien Sant Meryn (Plomelin) s’unissent pour participer, avec Un Horizon d’Espoir, à la soixantaine de concerts organisés en France autour du 15 février, Journée Internationale du Cancer de l’Enfant. Faire entendre les voix des 2 500 enfants et adolescents touchés chaque année en France par le cancer et réaliser leur souhait : faire avancer la recherche.

Les règles sanitaires en vigueur à cette date seront respectées

+33 6 80 91 81 39

Église Rue de l’Église Île-Tudy

