2023-07-01 20:00:00 – 2023-07-01 21:30:00

Les Saisons de Joseph Haydn

Version en français pour chœurs et récitantes

Cet oratorio profane fut composé entre 1799 et 1801

Impressionné à Londres par les auditions des œuvres de Haendel, comme le Messie par exemple, Joseph Haydn éprouva le désir de composer des oratorios. Il écrivit un premier oratorio La Création composée entre 1796 et 1798 qui obtint un succès retentissant.

Nous avons choisi de vous présenter cette grande œuvre dans une version en français, permettant de mieux suivre le contexte des quatre cantates qui commencent avec le printemps.

La comédienne Marion Billy, tour à tour actrice et narratrice, sera la Madame loyale de cette grande fresque musicale décrivant la vie simple des paysans, leur bonheur, leurs joies, leurs activités, et les différents événements auxquels ils sont confrontés durant l’année.

Elle interviendra entre les douze Chœurs de cette œuvre qui seront chantés par le CHCO.

Le livret utilisé pour le chœur est le fruit d’une collaboration entre Michèle Salmand, membre du chœur, qui a traduit en français moderne le texte originel allemand, et Jean-Christophe Hurtaud le chef de choeur, qui a supervisé l’adaptation et notamment la prosodie, permettant ainsi de bien articuler les paroles avec le rythme .

Les Biographies

Jean-Christophe Hurtaud

Jean-Christophe Hurtaud commence une carrière lyrique à l’issue de ses études au CNSM de Paris, dans les classes de Rachel Yakar et Christiane Eda-Pierre. Il participe à la re-création de l’opéra Rodrigue et Chimène de Claude Debussy, pour la ré-ouverture de l’opéra de Lyon sous la direction de Kent Nagano.

Jean-Christophe Hurtaud interprète par la suite les rôles de Tamino dans la Flûte enchantée de Mozart et d’Orphée dans les ouvrages de Gluck et de Monteverdi. Il a fait partie de l’équipe de création de la compagnie « les Brigands ».

Au sein des différents ensembles vocaux français Accentus, les jeunes solistes, AEDES, ainsi qu’avec le Chœur de Radio France, il s’est produit sur les principales scènes de France dont l’opéra Bastille. Il est également intervenu sur des scènes européennes, avec les Musiciens du Louvre ou les Talents lyriques, au Concertgebouw d’Amsterdam, au festival de Pâques de Salzbourg, au Konzerthaus de Vienne….

Passionné par la musique baroque, il sait également mettre son talent au service de la musique contemporaine. Dans ce dernier domaine, il a participé à de nombreuses créations internationales en France, en Allemagne, en Autriche et à l’Université McGill de Montréal avec les ensembles Les Jeunes Solistes et Accentus. Il s’est également produit au festival d’art lyrique d’Aix en Provence avec Accentus et Aedes.

Jean-Christophe Hurtaud est également flûtiste et pratique la flûte à bec. Lauréat de premiers Prix de flûte à bec, du Conservatoire National de Région d’Angoulème et du conservatoire de Sèvres, il se produit avec différents ensembles : la Réjouissance avec Stéfano Intrieri ; le trio Sprezzatura avec Sébastien Fournier, contre-ténor; au sein de l’Amusette Baroque avec l’accordéoniste Michel Glasko.

Jean-Christophe Hurtaud est chef de chœur depuis 2016. Il a repris la direction de trois ensembles vocaux amateurs en Bourgogne : le Chœur de Haute Côte d’Or en Auxois (50 chanteurs), ensemble vocal Ica-Onna à Auxerre (15 chanteurs) et ensemble vocal féminin « Les Ligérianes » à Nevers (15 chanteuses). Il appuie sa direction sur les conseils de Fred Stoltzfus, professeur honoraire de direction de chœurs de l’Université de l’Illinois Urbana-Champaign.

Jean-Christophe Hurtaud s’implique dès 1999 dans des actions musicales en milieu de santé. Il partage sa passion pour la musique au sein de l’association Tournesol, Artistes à l’hôpital, créée par Elisabeth de la Genardière.

Jean-Christophe Hurtaud créé en 2016 l’association « Les Petits chemins », association musicale et de médiation artistique en Bourgogne Franche-Comté, dont il est le directeur artistique. Dans le cadre des Petits Chemins, il est associé au projet Notes de chœurs, proposé par la fondation Artistes à l’hôpital. Il en assure le développement en Bourgogne Franche-Comté, en partenariat avec la Cité de la Voix de Vézelay.

Marion Billy

Originaire de Lille, elle découvre l’improvisation théâtrale adolescente.

Championne de France junior dans cette discipline, elle enchaîne avec le conservatoire d’Art Dramatique pour compléter sa formation de comédienne.

Parallèlement elle pratique le chant lyrique en école de musique puis au conservatoire de Roubaix .

Intermittente à 20 ans, elle joue dans de nombreux spectacles comme comédienne, improvise professionnellement dans plusieurs compagnies en France et se produit dans plusieurs pays francophones (Québec, Suisse, Belgique), donne des master class en France et en Italie et sera plusieurs fois sacrée championne de France et du monde en matchs et Catchs d’impro.

Artiste couteau suisse, Marion est aussi « voix off » (de documentaires, en doublage de séries tv, de longs métrages d’animation, de téléfilms, de jeux vidéos….), vous l’aurez sans doute déjà entendue sur les Ondes de Radio France (Mouv’, Inter, Culture, Musique).

La voix, le chant, l’impro, l’humour sont autant de domaines dans lesquels elle est heureuse de partager sa bonne humeur.

Jewel NG

Jewel NG, née en Malaisie, commence le piano à l’âge de 16 ans avec Ku Wing Cheong. Elle obtient Trinity’s Licentiate Music Performance avec Distinction.

En 2018, elle part en France pour poursuivre ses études. Elle se perfectionne avec Jean Marc Bonn et Eric Degardin au Conservatoire d’Aubervilliers . Elle commence parallèlement ses études d’accompagnement au piano avec Julien Le Herissier au Conservatoire de Rueil-Malmaison(CRR) et elle obtient le DEM avec la mention très bien à l’unanimité et Prix d’Excellence. Elle intègre l’ESM Bourgogne Franche-Comté avec Nathalie Dang et Aeyoung Byun en 2021 où elle étudie actuellement tout en suivant un cursus de piano avec Thierry Rosbach au conservatoire de Dijon.

Actuellement, elle donne de nombreux concerts et récitals en tant qu’accompagnatrice, soliste et chambriste en France et en Malaisie. Elle travaille sur les productions de Bizet (Les Pecheurs des Perles) avec Mary Saint Palais et Bernard Pisani, de Mozart (Schauspieldirektor, Die Zauberflöte) et de Poulenc (La Voix Humaine) avec Dominique Moaty. Elle est accompagnatrice du Conservatoire de Chenôve, du Chœur de Haute Côte-d’Or et du chœur “A Travers Chant”. Elle accompagne la Maîtrise de Radio France à la Cité Scolaire La Fontaine à l’occasion des examens de chant CRR.

