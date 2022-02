Concert Choeur de Figeac et l’Ensemble Camérata Limogne-en-Quercy Limogne-en-Quercy Catégories d’évènement: Limogne-en-Quercy

Limogne-en-Quercy Lot Limogne-en-Quercy Pass vaccinal et masque obligatoire Après une absence silencieuse de deux ans, les choristes du Choeur de Figeac accompagnés de l’orchestre de chambre Camérata de Figeac reviendront présenter un concert en l’église de Limogne. Nous sommes ravis de retrouver notre public quercynois et le chef Peter Nowfèl espère que le programme comprenant le Requiem de Fauré vous donnera envie de nous rejoindre. Ce sera un plaisir de vous accueillir. patrick.laroche155@orange.fr Pass vaccinal et masque obligatoire ©pixabay

