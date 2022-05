Concert : choeur de femmes Ploërmel Ploërmel Catégories d’évènement: 56800

Ploërmel

Concert : choeur de femmes Ploërmel, 12 juin 2022, Ploërmel. Concert : choeur de femmes amphithéâtre du collège sacré-coeur 4 Rue de la Porte Bergault Ploërmel

2022-06-12 – 2022-06-12 amphithéâtre du collège sacré-coeur 4 Rue de la Porte Bergault

Ploërmel 56800 L’école de musique de Ploërmel Communauté et le chœur du conservatoire de Vitré s’associe pour une représentation unique. Ils sont accompagnés par un big band de professeurs pour une concert à la fois jazz, latino et pop. ecolemusique@ploermelcommunaute.bzh +33 2 97 74 08 21 L’école de musique de Ploërmel Communauté et le chœur du conservatoire de Vitré s’associe pour une représentation unique. Ils sont accompagnés par un big band de professeurs pour une concert à la fois jazz, latino et pop. amphithéâtre du collège sacré-coeur 4 Rue de la Porte Bergault Ploërmel

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 56800, Ploërmel Autres Lieu Ploërmel Adresse amphithéâtre du collège sacré-coeur 4 Rue de la Porte Bergault Ville Ploërmel lieuville amphithéâtre du collège sacré-coeur 4 Rue de la Porte Bergault Ploërmel Departement 56800

Ploërmel Ploërmel 56800 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploermel/

Concert : choeur de femmes Ploërmel 2022-06-12 was last modified: by Concert : choeur de femmes Ploërmel Ploërmel 12 juin 2022 56800 Ploërmel

Ploërmel 56800