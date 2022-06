Concert chœur de chambre Navarrenx Navarrenx Catégories d’évènement: 64190

Navarrenx

Concert chœur de chambre Navarrenx, 18 juin 2022, Navarrenx. Concert chœur de chambre Navarrenx

2022-06-18 – 2022-06-18

Navarrenx 64190 12 12 EUR Au programme de ce concert, un magnifique Oratorio d’un compositeur trop méconnu : Osip Kozlowski. Venez découvrir son « Requiem pour les obsèques de Stanilas-Auguste, Roi de Pologne », ainsi que des pièces pour chœur d’Astor Piazzolla, Ola Gjeilo et Ariel Ramirez. Au programme de ce concert, un magnifique Oratorio d’un compositeur trop méconnu : Osip Kozlowski. Venez découvrir son « Requiem pour les obsèques de Stanilas-Auguste, Roi de Pologne », ainsi que des pièces pour chœur d’Astor Piazzolla, Ola Gjeilo et Ariel Ramirez. +33 6 09 13 80 84 Au programme de ce concert, un magnifique Oratorio d’un compositeur trop méconnu : Osip Kozlowski. Venez découvrir son « Requiem pour les obsèques de Stanilas-Auguste, Roi de Pologne », ainsi que des pièces pour chœur d’Astor Piazzolla, Ola Gjeilo et Ariel Ramirez. Pierres Lyriques

Navarrenx

dernière mise à jour : 2022-06-04 par

Détails Catégories d’évènement: 64190, Navarrenx Other Lieu Navarrenx Adresse Ville Navarrenx lieuville Navarrenx Departement 64190

Navarrenx Navarrenx 64190 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/navarrenx/

Concert chœur de chambre Navarrenx 2022-06-18 was last modified: by Concert chœur de chambre Navarrenx Navarrenx 18 juin 2022 64190 Navarrenx

Navarrenx 64190