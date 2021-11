Decize Decize Decize, Nièvre Concert Chœur Chanterive Decize Decize Catégories d’évènement: Decize

Concert Chœur Chanterive Decize, 12 décembre 2021, Decize. Concert Chœur Chanterive Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize

2021-12-12 16:00:00 – 2021-12-12 Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire

Decize Nièvre Decize EUR Les choristes de “Cœur Chanterive”, sont de retour pour un voyage en chansons allant du 16ème au 21ème siècle.

