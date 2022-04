Concert – Chœur Alunisson, Orchestre Ars Juvenis Dinard, 7 mai 2022, Dinard.

Concert – Chœur Alunisson, Orchestre Ars Juvenis Place du Général de Gaulle Eglise Notre Dame Dinard

2022-05-07 – 2022-05-07 Place du Général de Gaulle Eglise Notre Dame

Dinard Ille-et-Vilaine

L’orchestre symphonique ARS JUVENIS de Rennes, avec ses 40 musiciens professionnels et amateurs accompagnera les choristes lors du concert.

Programme :

Symphonie en 17 parties de J.F GOSSEC, Orchestre seul

Lauda Sion de Félix Mendelssohn, Chœur et orchestre

Benedictus sit Deus Offertorium KV 117 de Mozart, Chœur et orchestre

Ave Verum de Mozart, Chœur et orchestre

Entrées 12 €, demandeurs d’emploi et étudiants 8 €, Gratuit – 14 ans

Samedi 7 mai 2022 – 20h30 – Eglise Notre Dame Dinard

Place du Général de Gaulle Eglise Notre Dame Dinard

