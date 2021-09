Bezons Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons, Val-d'Oise Concert Chilla Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons Catégories d’évènement: Bezons

Val-d'Oise

Concert Chilla Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons, 21 janvier 2022, Bezons. Concert Chilla

Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:30

Après s’être fait repérer par les rappeurs BigFlo et Oli et avoir mené plusieurs collaborations (Kery James, Lord Esperanza…), Chilla a su s’imposer sur la scène rap française en quelques années. Rappeuse engagée et surprenante, elle viendra présenter son nouvel album dont le premier single « Toi mon amour » est sorti en juin 2021.

de 8 à 23€

Rnb, Pop urbaine Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons 162 rue Maurice Berteaux 95870 Bezons Bezons Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T20:30:00 2022-01-21T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bezons, Val-d'Oise Autres Lieu Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Adresse 162 rue Maurice Berteaux 95870 Bezons Ville Bezons lieuville Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons