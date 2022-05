Concert “Chili con Penfao” Redon, 18 juin 2022, Redon.

Concert “Chili con Penfao” La Bicoque 1 Rue du Tribunal Redon

2022-06-18 – 2022-06-18 La Bicoque 1 Rue du Tribunal

Redon Ille-et-Vilaine

Concert “Chili con Penfao”

Le Café Culturel, la Bicoque est un café sans alcool. Il a pour but de valoriser les pratiques artistiques culturelles amateures et professionnelles. Il est ouvert à tous et toutes. Jeunes très jeunes, moins ou plus très jeunes.

animation@labicoqueredon.fr +33 6 45 82 93 14 http://www.labicoqueredon.fr/

Concert “Chili con Penfao”

Le Café Culturel, la Bicoque est un café sans alcool. Il a pour but de valoriser les pratiques artistiques culturelles amateures et professionnelles. Il est ouvert à tous et toutes. Jeunes très jeunes, moins ou plus très jeunes.

La Bicoque 1 Rue du Tribunal Redon

dernière mise à jour : 2022-05-12 par