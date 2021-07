Valence Valence Drôme, Valence Concert « Chicharron » Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Concert « Chicharron » Valence, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Valence. Concert « Chicharron » 2021-07-17 20:00:00 20:00:00 – 2021-07-17 23:00:00 23:00:00 Les Zythonautes 35 allée Ducretet

Valence Drôme Chicharrón c’est de la cumbia afro-tropicale, du rock psychédélique, de la salsa endiablée, et des mélodies andines envoûtantes !

Ces cinq musiciens français et chiliens passionnés vont enflammer la scène des Zythonautes. +33 7 67 68 37 61 dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Étiquettes évènement : Autres Lieu Valence Adresse Les Zythonautes 35 allée Ducretet Ville Valence lieuville 44.89517#4.88539