Concert chez l’habitant avec le DOC à Torteval-Quesnay Aurseulles, 2 octobre 2021, Aurseulles.

Concert chez l’habitant avec le DOC à Torteval-Quesnay 2021-10-02 19:00:00 – 2021-10-02 Torteval Quesnay Chez l’habitant

Aurseulles Calvados

Le DOC vous propose une soirée concert chez l’habitant avec YOU : Linda Olàh – voix, Héloïse Divilly – batterie, Guillaume Magne – guitare.

YOU est un trio explosif ! Un univers de folksongs, pièces instrumentales et chants de poètes. Héloïse Divilly, à la batterie, compose à partir de textes du poète irlandais Vincent Divilly. Une musique qui peut se faire pop, folk, free, poésie, groove, noise. Les musiciens déploient les énergies ou les contiennent, sont tour à tour solistes, accompagnateurs, choristes, passent d’improvisations fulgurantes aux chansons folk. Un groupe épris de liberté et ouvert à tous vents.

Réservation obligatoire, adresse exacte transmise lors de la réservation.

