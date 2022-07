Concert – Chez l’Fred

Chez l'Fred, c'est une bande de potes composée de 9 musiciens à l'humeur enjouée et festive… Chez l'Fred c'est aussi un répertoire riche de compositions personnelles (en français) aux refrains participatifs et mélodies entêtantes, le tout agrémenté de quelques reprises arrangées à leur sauce. Voyageant de scènes en scènes (plus d'une centaine à ce jour), d'univers en univers, de la salsa au rock, en passant par le reggae, le ska, le zouk etc… le style du groupe se définit surtout autour des maîtres mots « populaire, fête, plaisir, et bonne humeur »… Une bonne humeur largement partagée sur scène ! Buvette et petite restauration sur place.

