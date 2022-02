Concert chez les Tontons Bikers Sainte-Geneviève-des-Bois, 26 mars 2022, Sainte-Geneviève-des-Bois.

Concert chez les Tontons Bikers Sainte-Geneviève-des-Bois

2022-03-26 19:00:00 – 2022-03-26 00:00:00

Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret Sainte-Geneviève-des-Bois

Concert chez les Tontons Bikers, nous accueillons le groupe » ON REMET ÇA ». Ils seront là pour 4h de musique pour notre grand plaisir.

Burgers, bijoux, graveur sur verre

OUVERT A TOUT LE MONDES

On vous attends pour écouter ; bouger ; danser et chanter avec ces amoureux du Rock .

Venez écouter les reprises de groupes cultes, tels que Téléphone, Rolling Stones, AC/DC , Niagara , Gun and Roses , Lenny Kravitz , ZZ Top , Pink Floyd ; Led Zepp etc ….

mdmartin@orange.fr +33 6 23 50 72 57

Tontons Bikers

Sainte-Geneviève-des-Bois

