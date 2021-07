Saint-Cyprien Saint-Cyprien Dordogne, Saint-Cyprien Concert « Chez Elles » – Marion FOURE Saint-Cyprien Saint-Cyprien Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Cyprien

Concert « Chez Elles » – Marion FOURE Saint-Cyprien, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Saint-Cyprien. Concert « Chez Elles » – Marion FOURE 2021-07-09 19:30:00 – 2021-07-09 22:30:00

Saint-Cyprien Dordogne Saint-Cyprien CHEZ ELLES démarre l’été en grande pompe…

Pour cette occasion, Marion FOURÉ reviens le 9 Juillet en concert.

Notre concert débutera à 19h30 dans la traverse de SAINT CYPRIEN.

Les réservations sont fortement conseillées au : 06.08.64.08.57 ou 05.53.30.55.34

L’équipe du CHEZ ELLES, vous propose pour vous restaurer :

– assiette de charcuterie et fromage – Punch maison – Bière pression – Soft

L’équipe du CHEZ ELLES, vous propose pour vous restaurer :

– assiette de charcuterie et fromage – Punch maison – Bière pression – Soft

Venez profiter d'un moment convivial entre amis ou en famille.

