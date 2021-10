Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy CONCERT CHERCHE ET TROUVE Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy Meurthe-et-Moselle Nancy Meurthe-et-Moselle Lorsque l’illustratrice Chloé Perarnau publie en 2016 L’Orchestre, génial cherche-et-trouve sur le principe d’Où est Charlie ?, elle ne se doute pas du succès qui l’attend. Son livre fait lui-même le tour du monde, traduit dans plus de dix langues. Les images sortent aujourd’hui des pages pour monter sur scène, en musique et en grand format. Avec la complicité de la compositrice Rachel Leach, les musiciens de l’Orchestre mettent en musique ces folles aventures, agrémentées de dessins inédits réalisés en direct pendant le concert. Une folle chasse au trésor à travers le monde qui ravira petits et grands. Nouvelle production Opéra national de Lorraine Coproduction Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie, London Philarmonic Orchestra Orchestre de l’Opéra national de Lorraine Direction musicale

