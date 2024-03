Concert Chepito Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez, mercredi 22 mai 2024.

Concert Chepito Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez Pyrénées-Atlantiques

Proposé dans le cadre de Musique en Mai-diathèques avec la 64 Music Box et des 10 jours sans écran avec le service jeunesse de la Ville d’Orthez.

Depuis l’adolescence, la musique l’accompagne autour du monde. La guitare dans le dos, Chepito improvise avec des inconnus qui deviendront des amis pour la vie, pour la scène.

Homme-orchestre, touche à tout, auteur-compositeur, Chepito défend le Do It Your Self et nous propose un live intimiste, d’une grande générosité qui fédère par le chant et la danse.

Grâce à ses pédales à boucles et ses multiples instruments, il jongle avec le swing, le reggae, la funk et des chansons inspirées des quatre coins du globe.

Une musique pour sillonner le monde et des textes pour célébrer la vie… 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22 15:00:00

fin : 2024-05-22 16:50:00

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

