2022-07-22 – 2022-07-22

Le groupe Tryogénic est de retour à la brasserie Carpé Diem..

Depuis 2003 le groupe sillonne la France et offre une prestation variée et énergique. Vous trouverez dans leur répertoire vos morceaux préférés des années 70, 80, 90 (The Police, Stevie Wonder, Prince, Supertramp, Michael Jackson, The Beatles, Rolling Stones et bien d’autres).

Ambiance garantie…

Pensez à réserver votre table.

brasserie-carpediem@outlook.fr +33 6 75 67 60 46

