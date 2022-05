Concert: Chelabôm Tresses, 21 mai 2022, Tresses.

Concert: Chelabôm Le Reflet 19 Avenue des Écoles Tresses

2022-05-21 20:00:00 – 2022-05-21 22:00:00 Le Reflet 19 Avenue des Écoles

Tresses Gironde Tresses Gironde

Vous aimez l'électro hip-hop, les rythmes afro-latino, le jazz et bien sûr le groove? Ne ratez pas Chelabom ! Samedi 21 mai à 20h30, à la salle Le Reflet à Tresses. Un concert, pour toutes les oreilles, tous les âges et surtout à partager entre amis ou en famille. Réservez votre soirée pour découvrir ce jeune groupe de 6 talentueux musiciens qui ont en commun, la passion de la musique. nProposé et organisé par de jeunes Tressois dans le cadre de la Carte Blanche , projet culturel participatif de la Mairie de Tresses.

+33 5 57 34 13 27

CHELABÔM

Le Reflet 19 Avenue des Écoles Tresses

