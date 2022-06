CONCERT- CHEF & THE GANG, 16 juillet 2022, .

CONCERT- CHEF & THE GANG

2022-07-16 – 2022-07-16

A 21h00 au théâtre Elisabéthain

Tout le monde connaît Philippe Etchebest. Meilleur ouvrier de France, grand chef incontournable, il est aussi un batteur à la poigne de fer. Passionné de rock et de nouvelles aventures, il monte un groupe avec ses amis rencontrés sur les tournages de Top Chef et de Cauchemar en cuisine, ou encore Alex Jaffray – Le Son d’Alex, Télématin et Nicolas Sauvey de Dätcha Mandala.

Le Chef et son gang proposent un répertoire de reprises des standards du rock des 70’s à nos jours avec quelques compositions.

Soyez certains qu’ils vont bien faire monter la sauce et vous ne serez pas déçus du service !

TARIF 3 / 5€ | 1h30 | Tout public

dernière mise à jour : 2022-05-31 par