Concert Cheap Wine Bistrot le filanthrope, 16 juin 2022, Villeurbanne.

Concert Cheap Wine

du jeudi 16 juin au vendredi 17 juin à Bistrot le filanthrope

Cheap Wine c’est avant tout un grand voyage dans le temps. Bienvenu dans les 70’s à l’heure des guitar hero et autres power trio à la Hendrix. Pourtant Cheap Wine est bien un groupe des années 2010 et qui plus est, un groupe made in France from Picardie. Tout comme leur label Celebration Days qui depuis 2008 organise un Festival éponyme à Cernoy où se retrouve tous les amoureux de rock heavy et psychédélique. Le premier album du groupe est sorti en 2013 et risque fort d’en étonner plus d’un tant pas la qualité que par l’audacieuse nostalgie que le disque va provoquer.

concert rock

Bistrot le filanthrope 16 Avenue Auguste Blanqui 69100 villeurbanne Villeurbanne Gratte-Ciel Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-16T18:00:00 2022-06-16T23:30:00;2022-06-17T18:00:00 2022-06-17T23:30:00