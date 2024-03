Concert Ché-Dric Patchwork d’existence. Salle des fêtes Robert Teyssandier Pineuilh, samedi 6 avril 2024.

Concert Ché-Dric Patchwork d’existence. Salle des fêtes Robert Teyssandier Pineuilh Gironde

Des petits bouts d’existence, fleurtant entre poésie et actualité, soutenus par des musiciens de talent et un auteur compositeur volontaire. C’est ce que sera ce concert de deux fois 45 minutes avec 14 nouvelles chansons et 15 incontournables + celles que vous créerez vous même avec ce groupe de cinq musiciens. Des boissons et une petite restauration vous seront proposés sur place. Pour rentrer, il vous suffira d’acheter un cd à 5 €. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 19:00:00

fin : 2024-04-06

Salle des fêtes Robert Teyssandier Place du Général de Gaulle

Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine

