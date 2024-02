CONCERT Salle de l’Ellipse Chaumes-en-Retz, samedi 10 février 2024.

CONCERT Salle de l’Ellipse Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Vous aimez la musique ? Vous aimez fibrer au rythme des instruments et des sons en live !

Le Triolet de Retz revient avec l’école de musique pour vous divertir et vous faire danser le temps d’une soirée ! Rendez-vous à la salle de l’Ellipse de Chéméré.

Pratique :

Tout public

Entrée gratuite pour les moins de 16ans et à 6€ pour les plus de 16ans

Réservation possible via Helloasso ici

Bar et restauration sur place

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 19:30:00

fin : 2024-02-10 19:30:00

Salle de l’Ellipse Chéméré

Chaumes-en-Retz 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire trioletderetz@gmail.com

