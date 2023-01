Concert Châtenoy-le-Royal, 22 janvier 2023, Châtenoy-le-Royal Châtenoy-le-Royal. Concert Rue Maurice Ravel Salle des fêtes Châtenoy-le-Royal Saône-et-Loire Salle des fêtes Rue Maurice Ravel

2023-01-22 – 2023-01-22

Salle des fêtes Rue Maurice Ravel

Châtenoy-le-Royal

Saône-et-Loire Châtenoy-le-Royal EUR Pour vous souhaiter une bonne année, la Banda Desperados, qui fête ses 20 ans cette année, vous propose son concert annuel. Cette année l’harmonie de Chagny partagera l’affiche avec la Banda, pour le plus grand plaisir des oreilles. Entrée libre et sans réservation.

Des répertoires variés alliant des musiques de film, des morceaux de variétés, de la musique festive etc. bandadesperados@gmail.com Salle des fêtes Rue Maurice Ravel Châtenoy-le-Royal

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Châtenoy-le-Royal, Saône-et-Loire Autres Lieu Châtenoy-le-Royal Adresse Châtenoy-le-Royal Saône-et-Loire Salle des fêtes Rue Maurice Ravel Ville Châtenoy-le-Royal Châtenoy-le-Royal lieuville Salle des fêtes Rue Maurice Ravel Châtenoy-le-Royal Departement Saône-et-Loire

Concert Châtenoy-le-Royal 2023-01-22 was last modified: by Concert Châtenoy-le-Royal Châtenoy-le-Royal 22 janvier 2023 Châtenoy-le-Royal Châtenoy-le-Royal Saône-et-Loire Rue Maurice Ravel Salle des fêtes Châtenoy-le-Royal Saône-et-Loire Saône-et-Loire

Châtenoy-le-Royal Châtenoy-le-Royal Saône-et-Loire