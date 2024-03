Concert Château Phonies dans le parc du Château à Savigny sous Faye, repas convivial, son et lumière Parc du château de la Victoresse Savigny-sous-Faye, dimanche 4 août 2024.

Concert Château Phonies dans le parc du Château à Savigny sous Faye, repas convivial, son et lumière Concert dans le parc du château à Savigny sous Faye avant possibilité d’un repas convivial au contact de la nature et son et lumière Dimanche 4 août, 15h00 Parc du château de la Victoresse Spectacle seul sur réservation préalable au 0766241711

Adulte 10€. Enfant jusqu’à 14 ans 5€. Sans réservation 3 euros de plus

Repas + Spectacle son et lumière sur réservation 48 h à l’avance

27 euros pour les adultes, 15 euros pour enfants jusqu’à 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-04T15:00:00+02:00 – 2024-08-04T22:00:00+02:00

Fin : 2024-08-04T15:00:00+02:00 – 2024-08-04T22:00:00+02:00

15h Troisième édition de Château Phonies, concert dans le parc du château La Victoresse.

Des résidents d’EHPAD pourront être présents avec leurs proches (contacts pour les établissements savignyleslegendes@yahoo.com

Possibilité d’un repas en soirée sur réservation

Puis spectacle son et lumière

Précisions :

https://www.savignyleslegendes.com/

Parc du château de la Victoresse 6 rue du Château 86140 Savigny-sous-Faye Savigny-sous-Faye 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0766241711 »}] [{« link »: « mailto:savignyleslegendes@yahoo.com »}, {« link »: « https://www.savignyleslegendes.com/ »}]

Concert Château Son et lumière EHPAD Environnement Biodiversité