Concert Château Cosco Place du Port, Binic Binic-Étables-sur-Mer, dimanche 25 février 2024.

Concert Château Cosco Place du Port, Binic Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Jazz fusion. Le Chaland Qui Passe est un bar historique implanté sur le port de Binic, proposant une formule du jour le midi en semaine, ainsi que des planches apéritives le soir et le WE. Des concerts sont organisés régulièrement et l’étage accueille une librairie spécialisée sur le domaine maritime, proposant des livres neufs ou d’occasion. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 17:00:00

fin : 2024-02-25

Place du Port, Binic Au Chaland qui Passe

Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Concert Château Cosco Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2024-02-05 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme