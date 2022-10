Concert Charles Dexter Ward – Ask The Light Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhne

Concert Charles Dexter Ward – Ask The Light Arles, 25 novembre 2022, Arles. Concert Charles Dexter Ward – Ask The Light

7-9 Avenue Sadi Carnot Le Cargo de Nuit Arles Bouches-du-Rhne Office de Tourisme d’Arles Provence Tourisme / Office de Tourisme d’ArlesProvence Tourisme / Office de Tourisme d’ArlesLe Cargo de Nuit 7-9 Avenue Sadi Carnot

2022-11-25 20:30:00 20:30:00 – 2022-11-25 23:30:00 23:30:00

Le Cargo de Nuit 7-9 Avenue Sadi Carnot

Arles

Bouches-du-Rhne Arles EUR 8 10 CHARLES DEXTER WARD : Depuis 1984, le son rock-pop-inde chanté en français des arlésiens de Charles Dexter Ward n’a de cesse de résister, de jouer avec les affres du temps. Les fans qui avaient rempli Le Cargo en janvier 2015, devraient assurément s’y retrouver. Les nouveaux aussi !



ASK THE LIGHT : Ask The Light est un duo post punk / Dream Pop originaire de Marseille. Formé en 2018, il est composé d’Olivier Boutry (voix / guitares) et Olivier Loubet (basse / sampler). Fortement influencé par la scène de Manchester du début des 80’s, Ask The Light s’inscrit dans la mouvance des groupes comme The Durutti Column, Section 25, Joy Division/New Order, The Wake. Le groupe a sorti 3 Ep en 2019 et 2020, deux nouveaux titres début 2022 et un album est en préparation pour une sortie prévue fin 2022. Charles Dexter Ward invite le duo marseillais Ask The Light à partager la scène du Cargo de Nuit, pour une soirée Indé – Pop – Rock. Concert soutenu par l’association Arles-sur-Rock. info@cargodenuit.com +33 4 90 49 55 99 https://cargodenuit.com/ Le Cargo de Nuit 7-9 Avenue Sadi Carnot Arles

dernière mise à jour : 2022-10-19 par Office de Tourisme d’Arles Provence Tourisme / Office de Tourisme d’Arles

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhne Autres Lieu Arles Adresse Arles Bouches-du-Rhne Office de Tourisme d'Arles Provence Tourisme / Office de Tourisme d'ArlesProvence Tourisme / Office de Tourisme d'ArlesLe Cargo de Nuit 7-9 Avenue Sadi Carnot Ville Arles lieuville Le Cargo de Nuit 7-9 Avenue Sadi Carnot Arles Departement Bouches-du-Rhne

Arles Arles Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Concert Charles Dexter Ward – Ask The Light Arles 2022-11-25 was last modified: by Concert Charles Dexter Ward – Ask The Light Arles Arles 25 novembre 2022 7-9 Avenue Sadi Carnot Le Cargo de Nuit Arles Bouches-du-Rhne Office de Tourisme d'Arles Arles Bouches-du-Rhne

Arles Bouches-du-Rhne