Concert évènement, Charlelie Couture. « Quelques Essentielles » Le nouveau spectacle accompagne à la fois la sortie de son 24ème album studio « Trésors Cachés et Perles Rares » et celle de la biographie « Charlelie Poète Rock » Dans ce show sont regroupés un certain nombre de titres phares qui rappelleront des souvenirs à ceux qui les ont entendus au moment de leur sortie, mais aussi, toujours en complicité avec Karim Attoumane, guitariste, compositeur et arrangeur. CharlElie a choisi de faire revivre d'autres chansons quelques fois injustement passées inaperçues…

ESPACE MADELEINE SOLOGNE
LA FERTE ST AUBIN
PLACE DE LA GARE
Loiret

Date: 10 février 2023, 20:30
Tarif: 32.1 euros

Lieu: ESPACE MADELEINE SOLOGNE
Adresse: PLACE DE LA GARE
Ville: LA FERTE ST AUBIN
Tarif: 32.1 euros

