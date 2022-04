Concert CharlÉlie Couture Fismes, 30 avril 2022, Fismes.

Concert CharlÉlie Couture La Spirale 16 Avenue du Bois des Amourettes Fismes

2022-04-30 – 2022-04-30 La Spirale 16 Avenue du Bois des Amourettes

Fismes Marne Fismes

Trésors Cachés & Perles Rares est un album saturnien, un astéroïde, qui vient de nulle part.

Réalisé sur un coup de tête, ce 24ème opus de CharlÉlie Couture est un disque imprévu, dans lequel la voix et les textes sont mis en avant comme un cadeau pour les fans et ceux qui apprécient le style unique de ce poète rock inclassable au débit si particulier, entre rock tendu, blues social et poésie cinématographique.

Sans fioriture inutile ni instru ment superflu, « À l’écoute de ces 10 bijoux, on a le sentiment que depuis les années 80, CharlÉlie a conservé intact le feu de la création, n’en faisant qu’à sa tête, et continuant sa route coûte que coûte, en dehors des sentiers battus. (…) »

Bien plus original qu’un « Best of », plus généreux qu’une sélection de face B, Trésors Cachés & Perles Rares est une relecture-réécriture de sa propre histoire, avec des chansons re-visitées et d’autres titres inédits.

La Spirale 16 Avenue du Bois des Amourettes Fismes

dernière mise à jour : 2022-04-22 par