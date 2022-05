Concert Charivari en collaboration avec Figures Libres à Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette, 7 mai 2022, Thoré-la-Rochette.

Concert Charivari en collaboration avec Figures Libres à Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette

2022-05-07 16:00:00 16:00:00 – 2022-05-07

Thoré-la-Rochette Loir-et-Cher Thoré-la-Rochette

Concert Charivari en collaboration avec Figures Libres à Thoré-la-Rochette . Scène à Zone i : Fondry, un trio Belge furieux et électrique, le croisement de duettistes de saxophones par Pierre Lambla et Jonas Muel, et d’une formule clavier/guitare formé par Emma Hocquellet et Alix Beucher issue de Capsul Collectif et de Veston Léger. Ce projet est porté par l’association Figures Libres et par le saxophoniste et improvisateur défricheur Pierre Lambla. A partir de 16h, suivi d’une jam session à partir de 19h. N’hésitez pas à apporter vos instruments ! Buvette et restauration

Le festival Charivari répond à la volonté d’amener une vision du jazz instinctive sur de nombreux territoires.

info@zone-i.org +33 2 54 72 96 73 https://www.zone-i.org/

Thoré-la-Rochette

