Terville Moselle Terville Moselle L’équipe de la PASS* du CHR Bel Air vous offre un concert caritatif au profit de leurs patients démunis le 20 mai au 112. Les dons permettront de financer des soins psychologiques pour ces vies tourmentées. Piano, chant, danse: les soignants troquent leurs blouses blanches pour des tenues de scène afin de vous faire voyager au son de musiques de films. Gladiator, a star is born, star Wars, Harry Potter… Il y en aura pour tous les goûts!

Venez nombreux!

Inscription par mail.

* Permanence d'accès aux soins de santé
information@chr-metz-thionville.fr
https://www.terville.fr/evenement/concert-caritatif/?fbclid=IwAR0TD0MjwuZTceC7zETohPc34O4pqT99phVv_TIVJBMEj9WP0CPm9HKttlg

