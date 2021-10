Concert : Chap’s Arâches-la-Frasse, 30 octobre 2021, Arâches-la-Frasse. Concert : Chap’s 2021-10-30 16:00:00 16:00:00 – 2021-10-30 18:00:00 18:00:00

Arâches-la-Frasse Haute-Savoie Arâches-la-Frasse Haute-Savoie Dans le cadre du’Halloween, découvrez l’énergie de “Chap’s” et son concert-spectacle (d)étonnant ! carroz@lescarroz.com +33 4 50 90 00 04 dernière mise à jour : 2021-09-09 par Office de Tourisme Les Carroz d’Arâches

Détails Catégories d’évènement: Arâches-la-Frasse, Haute-Savoie Autres Lieu Arâches-la-Frasse Adresse Ville Arâches-la-Frasse lieuville 46.0259#6.63812