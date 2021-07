Besse Besse Besse, Isère Concert : Chapitre 5 Besse Besse Catégories d’évènement: Besse

Isère

Concert : Chapitre 5 Besse, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Besse. Concert : Chapitre 5 2021-07-24 19:30:00 19:30:00 – 2021-07-24 22:00:00 22:00:00

Besse Isère Besse « C’est le calme avant la tempête, un pacte entre tradition et Rock’n Roll » +33 6 30 93 53 19 https://www.chapitrev.com/ dernière mise à jour : 2021-07-16 par Oisans Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Besse, Isère Étiquettes évènement : Autres Lieu Besse Adresse Ville Besse lieuville 45.07171#6.17063