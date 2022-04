Concert Chaource Chaource Catégories d’évènement: Aube

Chaource Aube Samedi 23 juillet : CHAOURCE – Concert du groupe Frock’n Roll (reprises pop, rock des années 70 à 80), à 20h30 à l’Antre 2 Bière. Possibilité de se restaurer sur place (planches apéritives). Contact : +33(0)3 25 40 23 34 – l.antre2biere@gmail.com l.antre2biere@gmail.com +33 3 25 40 23 34 Samedi 23 juillet : CHAOURCE – Concert du groupe Frock’n Roll (reprises pop, rock des années 70 à 80), à 20h30 à l’Antre 2 Bière. Possibilité de se restaurer sur place (planches apéritives). Contact : +33(0)3 25 40 23 34 – l.antre2biere@gmail.com Chaource

