Concert chants sacrés Église Saint-Michel Rue Louis Barthou Gelos 2022-04-24

2022-04-24 – 2022-04-24 Église Saint-Michel Rue Louis Barthou

Gelos Pyrénées-Atlantiques Gelos EUR 0 0 Au programme, le chant sacré, avec en 1ère partie un hommage à Vivaldi à travers quelques solos, d’autres chants sacrés de Mozart et Bach ouvriront le concert.

La 2ème partie sera consacrée à l’interprétation du Stabat Mater de Pergolèse (Cette œuvre est également donnée chaque année par le chœur ARMILA à Notre Dame à Pau à l’occasion du vendredi Saint).

Le concert du dimanche 24 avril est en libre participation. L'église sera chauffée.

Église Saint-Michel Rue Louis Barthou Gelos

