CONCERT « CHANTS SACRÉS ET TRADITIONNELS » – SACRE FESTIVAL DE MUSIQUE Bully-les-Mines, 24 avril 2022, Bully-les-Mines.

CONCERT « CHANTS SACRÉS ET TRADITIONNELS » – SACRE FESTIVAL DE MUSIQUE Eglise Saint-Maclou Bully-les-Mines

2022-04-24 – 2022-04-24

Eglise Saint-Maclou Bully-les-Mines Pas-de-Calais

Bully-les-Mines Naïra Schmit – Soprano. Elle est issue d’une famille de musiciens. Elle apprend le piano dès l’enfance et se tourne vers le chant. Elle étudie le chant classique traditionnel et sacré (chants hébraïques, arméniens, araméens, italiens, sardes, séfarades…) entre autres avec Marie-Paule Kleczko, à l’académie de musique de Charleroi (médaille du Gouvernement en 2003), Elle se forme aux chants du monde interprète des chants sacrés et traditionnels du bassin méditerranéen, témoins de nos racines et de cette richesse multiculturelle et a participé à différents stages de chants sacrés et traditionnels, notamment avec Michael Deason en Grande-Bretagne. Elle s’est formée également en thérapie vocale avec Marie Claude Van Lierde. Elle anime des ateliers de chant et chante les divers répertoires lors de concerts et de cérémonies religieuses en Belgique et à l’étranger.

Agnès Tamignaux – Luthiste. Après un premier prix de guitare au Conservatoire de Musique de Liège (Belgique), et très intéressée par la littérature du 16ème siècle au 18ème siècle, Agnès Tamignaux a étudié le luth renaissance et baroque à la Musikhohschule de Köln – Cologne (en Allemagne). Elle s’est produite en solo mais aussi dans différents groupes dont « Sweeter than roses » avec des programmes de musique anglaise, celtique et de musique française. Pour l’instant, elle accompagne régulièrement la comédienne et chanteuse Véronique Willemaers dans un spectacle « Baudelaire-Dowland »

En solo, elle interprétera des œuvres de compositeurs espagnols de la Renaissance dont Luys de Narvaez, Gaspard Sanz, Santiago de Murcia, Miguel de Fuenllana au luth, à la guitare baroque et à la vihuela.

sacrefestivalchant@gmail.com +33 6 82 41 39 83

