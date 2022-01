Concert : Chants sacrés du monde par CAPELLUM Longny les Villages Longny les Villages Catégories d’évènement: Longny les Villages

Concert : Chants sacrés du monde par CAPELLUM
MALETABLE Eglise Notre-Dame de la Salette
Longny les Villages

2022-09-11 16:00:00

Longny les Villages Orne A l’invitation de l’association de préservation du patrimoine « Malétable Rêv’neuve la Salette », le choeur d’hommes CAPELLUM interprétera des chants sacrés, grégoriens, polyphonie et chants du monde.

A l'invitation de l'association de préservation du patrimoine « Malétable Rêv'neuve la Salette », le choeur d'hommes CAPELLUM interprétera des chants sacrés, grégoriens, polyphonie et chants du monde.

Entrée libre au bon coeur de chacun

fab-by@hotmail.fr +33 6 84 31 40 48 https://www.lasalette-maletable.com/

MALETABLE Eglise Notre-Dame de la Salette
Longny les Villages

