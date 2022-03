Concert : chants polyphoniques bulgares Cernay Cernay Catégories d’évènement: Cernay

Haut-Rhin

Concert : chants polyphoniques bulgares Cernay, 1 avril 2022, Cernay. Concert : chants polyphoniques bulgares Cernay

2022-04-01 19:00:00 – 2022-04-01 20:30:00

Trois voix faites femmes pour une ode au corps du chant bulgare. Trois voix prenant de la hauteur, puis le jeu de gorge des géantes miniatures commence. Quand l'une s'avance, une autre la hisse plus haut encore. Quand deux se joignent, la troisième prépare son ascension. Ensemble, elles forment le trio Ispolin, chœur volage fait de rebonds et de rêveries, insufflant à des chants centenaires l'air contemporain qu'elles respirent.

