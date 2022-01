Concert chants et piano Menetou-Salon Menetou-Salon Catégories d’évènement: Cher

Menetou-Salon

Concert chants et piano Menetou-Salon, 16 avril 2022, Menetou-Salon. Concert chants et piano Menetou-Salon

2022-04-16 20:30:00 – 2022-04-16

Menetou-Salon Cher Chanson française Concert chant et piano par « Le Duo des Nuages » : Luc-Marie Dauchez et Kertu Rein Chanson française Menetou-Salon

dernière mise à jour : 2022-01-23 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Menetou-Salon Autres Lieu Menetou-Salon Adresse Ville Menetou-Salon lieuville Menetou-Salon Departement Cher

Menetou-Salon Menetou-Salon Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menetou-salon/

Concert chants et piano Menetou-Salon 2022-04-16 was last modified: by Concert chants et piano Menetou-Salon Menetou-Salon 16 avril 2022 cher Menetou-Salon

Menetou-Salon Cher