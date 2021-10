Ventron Ventron Ventron, Vosges CONCERT CHANTS ET CORS DES ALPES Ventron Ventron Catégories d’évènement: Ventron

CONCERT CHANTS ET CORS DES ALPES Ventron, 28 décembre 2021, Ventron. CONCERT CHANTS ET CORS DES ALPES 2021-12-28 15:00:00 15:00:00 – 2021-12-28 17:00:00 17:00:00 Place de l’Église Eglise Saint-Claude

Ventron Vosges Ventron Chants et Cors des Alpes par le groupe Cors et Accords. corsetaccords88@orange.fr +33 3 29 24 13 07 Cors et accords dernière mise à jour : 2021-10-19 par OT DES HAUTES VOSGES – GERARDMER

