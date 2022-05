CONCERT : CHANTS DU MONDE Lambach Lambach Catégories d’évènement: Lambach

Lambach Moselle Lambach L’ensemble vocal Mosaïk, créé en 2006, fort d’une vingtaine de choristes, propose un répertoire de chants traditionnels du monde entier. Cherchant à lier exploration et authenticité le groupe a choisi de chanter des arrangements originaux écrits à son intention. Entrée libre. +33 3 87 96 42 82 Lambach

