Concert Chants du monde Salle Les Floralies Aix-en-Provence, dimanche 7 avril 2024.

Nous vous invitons à un voyage à travers des chants de traditions populaires, passant par l’Occitanie, la Corse, le Béarn, la Géorgie, le Portugal, le Congo, la Bosnie, la Serbie, l’Afrique du Sud (Zoulou), la Laponie et d’autres encore.

Ces chants expriment la vie quotidienne, les luttes, l’imaginaire et la spiritualité de ces régions ou de ces pays. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 17:00:00

fin : 2024-04-07 18:30:00

Salle Les Floralies 3 rue du Dr Lucien Cartotto

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@lespolyphoniesbourlingueuses.org

