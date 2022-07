Concert Chants du Large Plouharnel, 6 juillet 2022, Plouharnel.

À Étel, Michel Ourémanov a fondé deux ensembles vocaux, le chœur féminin d’Et’Elles et le Chant du large, ensemble de chants de marins. Mercredi 06 juillet, à 21h00, ces deux formations seront réunies en concert à la chapelle Sainte-Barbe à Plouharnel. Le chœur d’Et’Elles compte vingt choristes. Son répertoire est essentiellement classique, sacré et profane, du XIVe siècle à nos jours, parsemé de traditionnels. Quant au Chant du Large, avec ses 20 matelots et quatre instrumentistes, son répertoire est celui des chants de mer.

