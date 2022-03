Concert – Chants de marins Plérin, 3 avril 2022, Plérin.

Concert – Chants de marins Salle Roger OLLIVIER 13 Rue du Stade Plérin

2022-04-03 15:00:00 – 2022-04-03 17:30:00 Salle Roger OLLIVIER 13 Rue du Stade

Plérin Côtes d’Armor

La DANAË, avec ses 25 chanteurs et chanteuses ainsi que ses 5 musiciens, vous emmènera à travers le monde partager la vie des marins par leurs chants. Entre gravité et légèreté, entre embruns et goélands, vous entendrez les tempêtes, les révoltes, vous croiserez les marins, les corsaires. Des chants plus contemporains vous conduiront dans les ports pour de joyeuses retrouvailles dans des tavernes animées.

contact@ladanae.fr http://ladanae.fr/

