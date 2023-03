CONCERT CHANTS DE LUMIERE – CANTICEL Payra-sur-l'Hers A.D.T. de l'Aude / OTI Castelnaudary Lauragais Audois Payra-sur-l'Hers Catégories d’Évènement: Aude

Aude Payra-sur-l’Hers Concert chants de lumière du duo Canticel composé de Catherine Dagois et Edgar Teufel.

Venez écouter leur musique à l’église de Payra sur l’Hers, en lien avec l’association clocher et pierres d’antan. Libre participation pour l’église, verre de l’amitié offert. +33 4 68 60 34 28 https://canticel.wixsite.com/duocanticel Payra-sur-l’Hers

