2022-08-27 – 2022-08-27 Assistez à un concert spécial

Chants de la Renaissance par le choeur Florentina,

en costumes d’époque,

accompagné à la harpe par Nathalie. Participation libre. +33 6 01 73 27 60 http://florentina-3.jimdosite.com/ dernière mise à jour : 2022-07-08 par

