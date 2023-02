Concert Chants Basques Monastère des Carmes, 13 mai 2023, Trie-sur-Baïse Trie-sur-Baïse.

Concert Kantaldi par le Choeur basque Hegaldia. au Monastère des Carmes.

Choeur composé d’une trentaine de chanteurs et instrumentistes (clavier, accordéon, guitares, flutes, cajon), placés sous la direction de Séverine Dervaux , une cheffe professionnelle et talentueuse, qui sait conjuguer la variété des timbres , la subtilité et la puissance du chœur.

Fort d’une expérience musicale de plus de 40 ans, HEGALDIA propose un répertoire varié avec des chants d’animation traditionnelle en basque et en espagnol, ainsi que des chants polyphoniques de culture basque et béarnaise. Il mêle les chants populaires, les chants d’animation festive, les mélodies anciennes et les plus récentes compositions.

Il se produit en concerts, principalement dans le Sud de la France, mais également lors de festivals en France et à l’étranger.

+33 5 59 02 09 43 https://www.laguntetamaita.fr/hegaldia

