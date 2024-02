Concert Chantons sous les Pins Foyer Saint-Vincent-de-Paul, samedi 16 mars 2024.

Concert Chantons sous les Pins Foyer Saint-Vincent-de-Paul Landes

1ère partie « Faussaire »

Maître dans l’art de la contrefaçon, Le Faussaire est un caméléon vocal qui s’empare des styles des plus grands pour chanter le monde d’aujourd’hui à la manière d’eux .

Accompagné de Gaspard, multi-instrumentiste poétique et groovy, ils inventent les chansons que Brel ou Brassens écriraient s’ils étaient toujours vivants.

2ème partie « Les Polis sont acoustiques »

C’est un subtil combo de réveilleurs de conscience, d’illuminateurs de bonheur, d’agitateurs de zygomatiques et d’étinceleurs de gambettes. Ils mettent en scène les chansons pour en faire des ponctuations de l’actualité toujours par l’humour et la dérision, le mélange des compositions et des reprises réarrangées des grands noms d’artistes français, en fait un spectacle pour tout public. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

Foyer 90 rue du Foyer

Saint-Vincent-de-Paul 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Concert Chantons sous les Pins Saint-Vincent-de-Paul a été mis à jour le 2024-01-29 par OT Grand Dax