Concert : Chantons René Eglès, 11 septembre 2022, . Concert : Chantons René Eglès



2022-09-11 16:00:00 – 2022-09-11 EUR Marianne Criqui, Cadillac Lilou, Stéphane Jost et Serge Rieger, tous ces artistes ont un lien avec René Eglès, dont ils interprèteront en partie le répertoire. René Egles est un chanteur, musicien, poète et grand amoureux de l'Alsace qui plonge ses auditeurs dans un monde de poésie et d'humour à travers ses chansons en alsacien. dernière mise à jour : 2022-06-23 par

